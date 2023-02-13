Adana'da duygusal buluşma! Enkazdan çıkan baba ile kızı, 8 gün sonra kavuştu | Video 13.02.2023 | 15:49 Hatay'da enkazdan kurtarılıp, Adana'ya sevk edilen Ahmet Ayan, 8 gün sonra 4 yaşındaki kızı Gade'ye kavuştu; birbirine sarılan baba ile kızı uzun süre gözyaşı döktü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Ayan ailesinin oturduğu Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Baba Ayan, tedavisi için Adana'ya sevk edildi. Kurtarılan Gade ise İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi muhtarlığında kavuştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.