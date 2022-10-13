Adana’da eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında silahla vurarak yaraladı | Video

Adana’da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Torun (39) sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi komşuları yaparken Torun'u vuran kişi kayıplara karıştı. Genç kadın çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.