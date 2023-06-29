Video Yaşam Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video
Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video

Adana’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı | Video

29.06.2023 | 18:51

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde lojmanda yaşayan okul müdürünün evine yılan girdi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

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