Video Yaşam Adana'da FETÖ operasyonu 15 gözaltı | Video
Adana'da FETÖ operasyonu 15 gözaltı | Video

Adana'da FETÖ operasyonu 15 gözaltı | Video

29.03.2022 | 09:09

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ADANA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında öğrencilere mahrem imamlık yapan, ardışık arama usulü ile mahrem imamlarla iletişime geçen, Bank Asya'da hesap artırımı yapan ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan aralarında ihraç polis ve ihraç öğretmenlerin de olduğu 15 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen 15 adrese, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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