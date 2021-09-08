Video Yaşam Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video

Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video

Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video
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Adana’da terör örgütü FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonu başlattı. Eş zamanlı yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

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