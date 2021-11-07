Video Yaşam Adana'da FETÖ’ye 5 tutuklama | Video
Adana'da FETÖ’ye 5 tutuklama | Video

Adana'da FETÖ’ye 5 tutuklama | Video

07.11.2021 | 10:15

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Adana’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 FETÖ zanlısından 5’i tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 1'i aktif 3 öğretmen, 3 kapatılan FETÖ okulu öğretmeni, 1 ihraç doktor, 1 eski askeri öğrenci ve 2 özel sektör çalışanının, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya isimli bankada hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği olduğu ve para yardımı yaptığı, Bylock yazışma içeriklerinde adının geçtiği yönünde tespitler yaptı. Polis bu tespitlerin ardından 10 zanlıyı yakalamak için 4 Kasım günü şafak vakti Adana ve Bingöl'de operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı. Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile irtibatlı olmadıklarını söyledi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Nevzat K., İhsan B., Muhammed K., İbrahim K., Necdet Ç., tutuklanırken diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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