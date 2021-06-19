Video Yaşam Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar
19.06.2021 | 09:19

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Adana’da kavgaya karışan iki şüpheli polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya başladı. 25 kilometre boyunca kaçan şüpheliler otomobille kapanda geçtikten sonra bu sefer yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde kavgaya karışan iki kişi, olay yerine gelen polisleri fark edince 01 AGT 123 plakalı otomobile binerek kaçtı. Bunun üzerine polis, telsiz anonsuyla şüphelilerin kaçtığını bildirip araç plakasını söyledi. Otomobilin geçiş güzergahında bölgedeki ekipler önlem aldı.


"Trafiği tehlikeye düşürerek 25 kilometre kaçtı"
Polis 01 AGT 123 plakalı otomobili, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda seyir halinde görmesi üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak polisin ihtarını umursamayan sürücü kaçmaya devam etti. Bülent Angın Bulvarı'ndan Çukurova ilçesi Turgut Özel Bulvarı'na geçen sürücü, Türkmenbaşı Bulvarı istikametine doğru kaçmaya devam etti. Tekrardan Seyhan ilçesine gelen sürücü Kıyıboyu Caddesi'nden kaçmayı sürdürdü.


"Kapandan geçip, yaya olarak kaçıp bir evin bahçesinde yakalandılar"
Trafiği tehlikeye düşürerek kaçmaya devam eden ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan Devriye Ekipleri'nin Kıyıboyu Caddesi'ne attığı kapandan kaçtı. Otomobilde bulunan şüpheliler, lastiğin patlamasının ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına kaçan şüphelileri aramaya başladı. Yapılan aramalardan kaçan şüphelilerden birisi bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalandı. Yakalanan ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Polis diğer kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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