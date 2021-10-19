Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon

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Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik operasyon başlattı.
Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.