Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesinden ardından söndürüldü. Yangında fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrika bekçisi yangın çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.