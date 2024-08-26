Adana'da halı sahada beyin kanaması... Röveşata sonu oluyordu!
Adana'da halı sahada röveşata atmaya çalışırken kafasını zemine vurduktan sonra beyin kanaması geçiren Hasan Karakuş, geçirdiği ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlukları anlatan Karakuş, "Belli bir yaşın üstü halı sahada oynamamalı" dedi.
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