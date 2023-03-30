Adana’da hırsızlara şafak operasyonu: 13 gözaltı | Video
Adana’da 10 ev ile iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1’i kadın 13 şüpheli şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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