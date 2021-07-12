Video Yaşam Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video

Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video

Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video
12.07.2021 | 08:49

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Adana’da iki kadın arasında çıkan kavgada Fas uyruklu kadın darp edilerek ve elinden bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fas uyruklu Naime E. ile Büşra K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büşra K., Naime E.'yi önce dövmeye başladı. Ardından yanında bulundurduğu bıçak ile Naime E.'yi elinden bıçakladı.

"YARALI KADIN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ"
Kanlar içerisinde kavganın gerçekleştiği yerden kaçan Naime E., çevreden geçen vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise devriye gezen bekçilere durumu bildirdi. Bekçiler telsizden anons geçerek polisten destek istedi.

"KANLAR İÇERİSİNDE KALAN KADIN EVİNE SIĞINDI"
Naime E., vatandaşlardan yardım istedikten sonra bölgeye yakın olan evine giderek sığındı. Polis ve sağlık ekipleri yaralı kadının bulunduğu evine geldi. Naime E., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Büşra K. ise Seyhan Devriye Ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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