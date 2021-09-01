Video Yaşam Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video

Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video

Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video
01.09.2021 | 10:39

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Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti gasp ettiği öne sürülen 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 27 Ağustos günü saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Emre A. (21) ile birlikte motosikletle yolda seyir halinde olan Berkay K.'nin (19) önünü bir otomobil kesti. Araçtan inen 5 kişi, bıçak çekip Emre A. ile Berkay K.'yi darp etti. Bunun üzerine Emre A. ile Berkay K. motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Daha sonra şüphelilerden biri motosikleti çalıştırıp olay yerinden kaçarken, diğer şüpheliler ise otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Emre A. ile Berkay K.'nin durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin gasp ettikleri motosikletin plakasını Toros Mahallesi'nde söktüklerini, daha sonra da evlerine gittiklerini tespit etti. Kamera görüntülerinden yola çıkarak adresleri belirlenen Veysel G. (21), Mustafa A. (20), İlhan S. (19), Yunus G. (21) ile E.A. (17), polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.
Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde, Emre A. ile Berkay K.'nin kendi arkadaşlarını dövdüklerini, bu nedenle yollarını kesip kavga ettiklerini öne sürdü. Emre A. ile Berkay K. ise şüphelileri tanımadıklarını iddia etti. Öte yandan olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veysel G., Mustafa A. ile E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İlhan S. ve Yunus G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerden Veysel G.'nin evinde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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