Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video 02.02.2023 | 09:52 Adana polisi tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda sigara, tütün, cep telefonu, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Uygulama da aranan araçlar ve depolara yapılan baskınlarda, 8 bin 332 paket gümrük kaçağı sigara, bin kilogram tütün, 3 bin 64 emtia, 50 adet kaçak cep telefonu, 140 adet kaçak elektronik sigara ve 220 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.