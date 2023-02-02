Adana’da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı | Video
Adana polisi tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda sigara, tütün, cep telefonu, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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