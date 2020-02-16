Adana'da kaçakçılık operasyonu | Video

Adana'da yapılan operasyonda 85 şişe kaçak içki, 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için bir çok adrese baskın yaptı. Baskınlarda polis piyasa değeri 90 bin lira olan 85 şişe kaçak içki ve 5 bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.E, E.Y ve Ç.O. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından serbest bırakıldı.