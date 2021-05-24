Adana'da kadın çifte kadın cinayeti dehşeti! Başlarından vurularak öldürüldüler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 24.05.2021 | 09:07
02:30
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 24.05.2021 | 08:47
01:30
02:05
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 24.05.2021 | 08:41
02:05
Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada 24.05.2021 | 08:34
01:31
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu | Video 24.05.2021 | 08:12
00:32
00:32
03:08
Vatandaşın bayrak hassasiyeti. Dakikalarca başında bekledi | Video 23.05.2021 | 17:21
02:06
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi | Video 23.05.2021 | 17:01
00:43
00:51
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 23.05.2021 | 16:31
01:32
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 23.05.2021 | 15:50
00:54
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 23.05.2021 | 15:30
01:47
05:06
01:52
02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29
Adana'nın Kozan ilçesinde başlarında vurulmuş 2 kadın cesedi bulundu.
Olay ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal mevkiinde saat 24:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Olay yerine çok sayıda polis jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu. Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27), ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.