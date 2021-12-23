Video Yaşam Adana'da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video
Adana'da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video

Adana'da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video

23.12.2021 | 08:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 02:57
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 01:42
Saksağan kuşu ve eşeklerin gülümseten dostluğu kamerada | Video 23.12.2021 | 09:27
Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video 03:32
Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti, ev ve araçlar kara gömüldü | Video 23.12.2021 | 09:23
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 06:16
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru | Video 23.12.2021 | 09:12
Başkent’in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 03:12
Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu | Video 23.12.2021 | 08:44
Şişli’de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 02:16
Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video 23.12.2021 | 08:45
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 03:35
Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 23.12.2021 | 09:10
Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı | Video 00:40
Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı | Video 23.12.2021 | 09:10
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 01:45
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video 23.12.2021 | 09:10
SON DAKİKA: Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’e pitbull cinsi 2 köpek saldırdı! İşte dehşete düşüren görüntüler... | Video 00:40
SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e pitbull cinsi 2 köpek saldırdı! İşte dehşete düşüren görüntüler... | Video 23.12.2021 | 09:09
Son Dakika: Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı | Video 01:56
Son Dakika: Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı | Video 23.12.2021 | 08:54
Adana’da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video 03:37
Adana'da kadına şiddet! Demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı | Video 23.12.2021 | 08:48
Son dakika! Gaziantep’teki pitbull dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 4 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 00:40
Son dakika! Gaziantep'teki pitbull dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 4 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 23.12.2021 | 08:51
Çankaya’da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video 00:57
Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video 23.12.2021 | 01:25
Çin’de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu | Video 01:05
Çin’de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu | Video 22.12.2021 | 22:31
Tartıştığı kadını öldürdü, intihara kalkıştı | Video 00:06
Tartıştığı kadını öldürdü, intihara kalkıştı | Video 22.12.2021 | 22:21
Aksaray’da öğretmen Ali Rıza Y. öğrenciyi yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı! | Video 01:43
Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Y. öğrenciyi yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı! | Video 22.12.2021 | 21:34
Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:16
Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı | Video 22.12.2021 | 20:22
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor | Video 02:44
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor | Video 22.12.2021 | 18:11
SON DAKİKA: Esra Erol Ogün Bey’in kayıp eşi Berivan Patan’ı buldu! Esra Erol’da beklenen yüzleşme... 03:55
SON DAKİKA: Esra Erol Ogün Bey'in kayıp eşi Berivan Patan'ı buldu! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... 22.12.2021 | 17:34

Adana'da Serkan T. (41), başka bir erkekle otele girdiğini iddia ettiği Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Sara B.'yi (26) otel içinde demir sopayla darbedip, bıçakla yüzünden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Serkan T., elleri kanlı halde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T., iddiaya göre takip etmeye başladı. Bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı. Yaralı kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sara B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ'
Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazetecilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu. Polis aracına bildirilirken görüntülenmemek büyük çaba sarf eden şüpheli "Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Gözaltına alınan Serkan T., polis merkezine götürüldü.

Otelde yapılan incelemede ise olayda kullanılan kırık bıçak ve demir sopa bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA