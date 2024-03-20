Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 20.03.2024 | 12:36 Adana’da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Bir grup kadın spor salonuna gelerek çöp döktü. Ardından spor salonunda bulunan kişiler ve salon sahibi ile kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi olayı gerçekleştiren kadınlara dava açacağını söylerken, bir kadının ise "Elinden geleni ardına koyma" diyerek umursamaz tavırları dikkat çekti.Başka bir kadın da, "Edebinizle spor yapacaksınız" diyerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışma araya başka vatandaşların girmesiyle sonlandı.