Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video
Adana’da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü.
Başka bir kadın da, "Edebinizle spor yapacaksınız" diyerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışma araya başka vatandaşların girmesiyle sonlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 20.03.2024 | 12:36
00:57
Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video 20.03.2024 | 12:06
02:21
01:34
Başkale’de mest eden kar manzaraları | Video 20.03.2024 | 11:38
05:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mart 2024 Çarşamba atv izle! 20.03.2024 | 11:29
01:48
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video 20.03.2024 | 11:07
04:29
00:14
Adana'da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video 20.03.2024 | 10:56
00:38
Zincirlikuyu’da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada | Video 20.03.2024 | 10:57
01:20
Yayla'dan Günün Menüsü: Maş Fasulyesi, Mantarlı Bulgur, Havuçlu Piyaz 20.03.2024 | 10:48
00:59
Banka çıkışında takip edilen vatandaşın 270 bin TL’sini çaldılar | Video 20.03.2024 | 10:10
00:53
Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video 20.03.2024 | 10:16
01:30
07:33
00:42
SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video 20.03.2024 | 09:35
02:59
Beyoğlu'nda iki iş yeri alev alev yandı | Video 20.03.2024 | 09:03
00:44
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü | Video 20.03.2024 | 09:26
01:04
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 20.03.2024 | 09:08
01:26
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı | Video 20.03.2024 | 08:33