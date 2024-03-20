Video Yaşam Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video
Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video

Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video

20.03.2024 | 12:36

Adana’da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 18 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Bir grup kadın spor salonuna gelerek çöp döktü. Ardından spor salonunda bulunan kişiler ve salon sahibi ile kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi olayı gerçekleştiren kadınlara dava açacağını söylerken, bir kadının ise "Elinden geleni ardına koyma" diyerek umursamaz tavırları dikkat çekti.
Başka bir kadın da, "Edebinizle spor yapacaksınız" diyerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışma araya başka vatandaşların girmesiyle sonlandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 01:08
Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 20.03.2024 | 12:36
Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video 00:57
Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video 20.03.2024 | 12:06
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi | Video 02:21
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi | Video 20.03.2024 | 11:57
Başkale’de mest eden kar manzaraları | Video 01:34
Başkale’de mest eden kar manzaraları | Video 20.03.2024 | 11:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mart 2024 Çarşamba atv izle! 05:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mart 2024 Çarşamba atv izle! 20.03.2024 | 11:29
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video 01:48
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video 20.03.2024 | 11:07
Elazığ’da bademin, şekere yolculuğu vatandaşların vazgeçilmez damak tadı oluyor | Video 04:29
Elazığ’da bademin, şekere yolculuğu vatandaşların vazgeçilmez damak tadı oluyor | Video 20.03.2024 | 10:57
Adana’da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video 00:14
Adana'da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video 20.03.2024 | 10:56
Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada | Video 00:38
Zincirlikuyu’da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada | Video 20.03.2024 | 10:57
Yayla’dan Günün Menüsü: Maş Fasulyesi, Mantarlı Bulgur, Havuçlu Piyaz 01:20
Yayla'dan Günün Menüsü: Maş Fasulyesi, Mantarlı Bulgur, Havuçlu Piyaz 20.03.2024 | 10:48
Banka çıkışında takip edilen vatandaşın 270 bin TL’sini çaldılar | Video 00:59
Banka çıkışında takip edilen vatandaşın 270 bin TL’sini çaldılar | Video 20.03.2024 | 10:10
Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video 00:53
Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video 20.03.2024 | 10:16
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 01:30
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 20.03.2024 | 09:51
Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! ’Aşağıda ceset var’ notunu kim yazdı? | Video 07:33
Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video 20.03.2024 | 10:01
SON DAKİKA! Yalova’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi | Video 00:42
SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video 20.03.2024 | 09:35
Beyoğlu’nda iki iş yeri alev alev yandı | Video 02:59
Beyoğlu'nda iki iş yeri alev alev yandı | Video 20.03.2024 | 09:03
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü | Video 00:44
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü | Video 20.03.2024 | 09:26
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 01:04
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 20.03.2024 | 09:08
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı | Video 01:26
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı | Video 20.03.2024 | 08:33
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı | Video 03:14
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı | Video 20.03.2024 | 08:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA