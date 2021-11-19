Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

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ADANA'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet ile Rıdvan B. idaresindeki minibüs, kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ve araçlara bulunan 8 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yaptığı incelemenin ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.