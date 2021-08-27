Video Yaşam Adana'da kan donduran cinayet anı kamerada! Kız arkadaşının yeni sevgilisini böyle öldürdü...

Adana'da kan donduran cinayet anı kamerada! Kız arkadaşının yeni sevgilisini böyle öldürdü...

Adana'da kan donduran cinayet anı kamerada! Kız arkadaşının yeni sevgilisini böyle öldürdü...
27.08.2021 | 10:24

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Son dakika haberleri... Adana’da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesinde gece meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahılar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavi olup taburcu oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların da Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin'de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin'deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A. cinayeti işlediğini kabul edip, "Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm" dediği öne sürüldü.


Zanlı, olayda kullandığı tabancayı da Ziyapaşa Mahallesinde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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