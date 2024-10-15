Adana'da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü 15.10.2024 | 09:23 Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini önce bıçaklayıp ardından bastonla boğarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Haceli A. (45) annesi Nimet Araz (75) ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet getiren oğul annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şüpheli yaralı annesini bastonla boğdu. Şüpheli daha sonrada 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Kadının cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.