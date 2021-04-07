Video Yaşam Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video

Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video

Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video
07.04.2021 | 10:50

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Adana’da bir kişi satın almak istediği cep telefonunu alıp hafif ticari araçla kaçarken telefonun sahibi ve ablasını yerde sürüklerken, 2 yaşındaki çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. Ali İrge (19), ablası Tuğba Akdağ'ın (23) cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İrge ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL'ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İrge ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi. Burada Ali İrge ile bir süre konuşan şüpheli, cep telefonuna bakmak için istedi. Bu sırada Tuğba Akdağ'da olay yerine 2 yaşındaki oğlu Miray ile cep telefonuna bakan şahsın yanına geldi. Şahıs cep telefonuna bakarken aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, cep telefonunu kaptırmamak için araçtan tutununca metrelerce sürüklendi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anlar, çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ', yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine ye götürdü. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Ali İrge, internet üzerinden telefonu satışa çıkardığını bir alıcı olduğunu buraya araçla geldiğini telefonu bakmak için istediğini ancak bir süre sonra arabasıyla hareket edince kendisini ve ablasını sürüklediğini söyledi.

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