Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldü | Video
Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu.
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