Adana'da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından demir çubuk ve bıçak sapıyla darp edilen kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve eşinin öldüğünden haberi olmayan katil zanlısı koca adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından katil zanlısı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, eşini alt komşusundan kıskandığını için demir sopa, bıçak sapı ve yumrukla darp ettiğini, ardından evden çıkıp gittiğini, eşinin öldüğünden de haberi olmadığını söylediği öğrenildi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan genç kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde götürüldü. Baba ocağına getirilen genç kadının cenazesi helallik alınmasının ardından mezarlığa götürüldü.