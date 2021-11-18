Video Yaşam Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

18.11.2021 | 09:17

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Adana’da komşular arasında çıkan bıçaklı ve taşlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehitduran mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında komşular birbirlerine taş atmaya başladı. Daha sonra bıçakla birbirlerine saldırdılar. Saldırı sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Hüseyin A. yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ayakta tedavi edilirken göğsünden bıçaklanan Hüseyin A. sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüseyin A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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