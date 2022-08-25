Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü trafikte korna çalma ve yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyondaki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Elindeki sopayla araç kaputuna yatırdığı adama tehditler savuran kamyon sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ardından da motosikletli bir şahsı sopalarla ve tekmeyle feci şekilde darp etti.
Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.