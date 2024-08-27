Video Yaşam Adana’da küle dönen 6 iş yeri böyle görüntülendi | Video
Adana’da küle dönen 6 iş yeri böyle görüntülendi | Video

Adana’da küle dönen 6 iş yeri böyle görüntülendi | Video

27.08.2024 | 10:14

Adana’da Mobilyacılar Sitesi’nde yangında küle dönen 6 iş yerindeki tahribat havadan görüntülendi.

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Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgeye olay yeri inceleme polisleri de intikal etti. Olay yeri polisleri yangının çıkışı nedeni hakkında delil çalışması yaptı.

Yanan 6 iş yerindeki tahribat ise havadan görüntülendi.
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