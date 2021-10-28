Video Yaşam Adana'da mahallede başlayan bıçaklı kavga, hastanede devam etti: 2 yaralı, 5 gözaltı
Adana'da mahallede başlayan bıçaklı kavga, hastanede devam etti: 2 yaralı, 5 gözaltı

Adana'da mahallede başlayan bıçaklı kavga, hastanede devam etti: 2 yaralı, 5 gözaltı

28.10.2021 | 09:14

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Adana'da, iki grup arasında sokakta çıkan bıçaklı kavgada Gazi Y. yaralandı. Gazi Y.'nin götürüldüğü Şehir Hastanesi'ne gelen grup ile yaralının yakınları arasında yeniden çıkan kavgada ise Mihriban U. sol göğsünden bıçaklandı. Hastanede korku ve paniğe neden olan kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Gazi Y., Erdal Ç. (26) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Gazi Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Erdal Ç. ise gözaltına alındı.


HASTANEDE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Gazi Y.'nin tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesi'ne gelen grup ile yaralının yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Kalabalıkta Gönül Y. (27), yaralının yakını Mihriban U.'yu bıçakla sol göğsünden yaralandı. Şehir Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Gönül Y., olayda kullandığı bıçakla yakalanırken, hastane dışındaki kalabalık ise polis tarafından dağıtıldı.


OLAYA KARIŞIP, KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Polisin kalabalığa müdahale ettiği sırada olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, 01 EP 402 plakalı otomobile binip, kaçmaya başladı. Silahlı oldukları iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından PTT Evleri Mahallesi'nde yakalandı. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, firari olduğu için kaçtığını söyledi. Şüpheliler ve kaçtıkları otomobil, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.


Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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