Video Yaşam Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video
Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video

Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video

06.12.2023 | 10:09

Adana’da Çukurova polisi masaj salonlarına yaptığı operasyonda 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirirken, 7 kişide gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 farklı masaj salonunda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu masaj salonlarına eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 386 mermi, 32 fişek, 29 uyuşturucu hap, 2 parça tarihi eser ve 8 adet kılıç ele geçirdi. Ele geçirilen bir tabanca ise işyerinin elektrik panosundan çıkması dikkat çekti.
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