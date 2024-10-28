Video Yaşam Adana’da meydana gelen deprem anı ve sesi kamerada!
Adana’da meydana gelen deprem anı ve sesi kamerada!

Adana’da meydana gelen deprem anı ve sesi kamerada!

28.10.2024 | 08:20

Adana’da meydana gelen deprem Osmaniye’de güvenlik kameralarına böyle yansıdı

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