Adana'da minibüste yolcunun cüzdanını çalarken görüntülenen zanlı tutuklandı | Video 10.03.2023 | 11:02 Adana'da minibüste yolculuk eden kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Seyhan ilçesinde dün minibüste yolculuk eden Mustafa D'nin (82) şalvarının cebinden 270 lirasının bulunduğu cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ömer K'nin (53) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Yankesicilik, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanma suçlarından 16 kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince adliyeye sevk edildi. Zanlı Ömer K, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Mustafa D, yolculuk ettiği minibüsten indikten sonra içinde 270 lirası ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etmiş, durumun bildirilmesi üzerine polis zanlıyı yakalamak için araştırma başlatmıştı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer K, cüzdanın boş olduğunu ileri sürmüştü. Mustafa D'nin durakta minibüsten ineceği sırada Ömer K'nin yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çalması aracın güvenlik kamerasına yansımıştı.