Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video

Adana’da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinden dumanlar çıktığını gören çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak yangın kısa sürede mobilya imalathanesini sardı. Alevlerin yükseldiği imalathanedeki yangını söndürmek için ekipler mücadele etti. İş yeri sahipleri de yangının imalathanenin diğer bölümüne de sıçramaması için mücadele etti. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını köpük ve su ile kontrol altına aldı. Bu sırada meraklı vatandaşlar da yangını izleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadı. Polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili araştırma başlattı.