Video Yaşam Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video

Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video

20.04.2022 | 15:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 01:45
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19
Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis | Video 03:14
Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis | Video 20.04.2022 | 15:03
Ataşehir’deki taksici dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:19
Ataşehir'deki taksici dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 14:45
Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video 01:56
Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video 20.04.2022 | 14:38
Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video 01:19
Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video 20.04.2022 | 14:39
FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 01:28
FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 20.04.2022 | 14:15
Bursa’da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:12
Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 20.04.2022 | 13:56
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası kamerada | Video 11:42
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası kamerada | Video 20.04.2022 | 13:39
Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video 02:13
Lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları belirlenen kişilere operasyon: 17 gözaltı! | Video 20.04.2022 | 12:40
Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı | Video 04:11
Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı | Video 20.04.2022 | 12:22
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı | Video 09:31
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı | Video 20.04.2022 | 12:19
Ataşehir’de Fransız yolcuyu darbeden taksici konuştu: Ben ninjayım’ diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı | Video 03:56
Ataşehir'de Fransız yolcuyu darbeden taksici konuştu: "Ben ninjayım' diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı" | Video 20.04.2022 | 12:19
Adana’da pes dedirten yol kavgası: Dönüş yapamayınca seyyar satıcının kaşını yarıp, kolunu kırdı! | Video 01:55
Adana'da pes dedirten yol kavgası: Dönüş yapamayınca seyyar satıcının kaşını yarıp, kolunu kırdı! | Video 20.04.2022 | 11:37
Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Nisan 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 21:02
Müge Anlı SON BÖLÜM | 20 Nisan 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 20.04.2022 | 11:34
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 02:35
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 20.04.2022 | 10:58
Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı | Video 03:02
Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı | Video 20.04.2022 | 11:02
Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 02:51
Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 20.04.2022 | 10:52
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 00:41
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 20.04.2022 | 10:58
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 04:48
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 20.04.2022 | 10:52
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 00:48
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 20.04.2022 | 10:49

Adana’da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinden dumanlar çıktığını gören çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak yangın kısa sürede mobilya imalathanesini sardı. Alevlerin yükseldiği imalathanedeki yangını söndürmek için ekipler mücadele etti. İş yeri sahipleri de yangının imalathanenin diğer bölümüne de sıçramaması için mücadele etti. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını köpük ve su ile kontrol altına aldı. Bu sırada meraklı vatandaşlar da yangını izleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadı. Polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili araştırma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA