Video Yaşam Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu
Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu

Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu

22.12.2021 | 09:12

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Adana'da sahibinin dışarıda olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof bombası atılarak kundaklanan evde hasar oluştu. Özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılan demir kapıdan kundaklanan eve giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalıma başlattı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıkan mahalle sakinleri, tek katlı bir evin damına tırmanan kimliği belirsiz bir kişinin, bitişikteki binanın üçüncü katındaki daireye pencereden molotof bombası atarak kaçtığını gördü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi Terörle Mücadele (TEM) ve özel harekat ekipleri terör şüphesi üzerine olay yerine ulaştı. Kundaklama sonucu evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekibi, evde kimsenin olmadığını ve demir kapının kilitli olduğunu belirledi.


KİLİTLİ DEMİR KAPI KOÇBAŞI İLE KIRILDI
Levye ile demir kapıyı açmak için bir süre çaba sarf eden itfaiye ekibinin yardımına olay yerinde bulunan özel harekat polisleri yetişti. Kilitli olan demir kapı, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırıldı. Demir kapının kırılmasının arından içeriye giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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