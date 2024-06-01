Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video
Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 PKK'lı tutuklandı.
MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP'Lİ EYLEMLERİNİ KAYDETMİŞLER
Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.
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