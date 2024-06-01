Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video 01.06.2024 | 10:11 Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 PKK'lı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yol kapatıp ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.