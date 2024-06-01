Video Yaşam Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video
Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video

Adana'da molotofkokteyli ve EYP'li eylem yapan 15 PKK'lı tutuklandı | Video

01.06.2024 | 10:11

Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 PKK'lı tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yol kapatıp ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

MOLOTOFKOKTEYLİ VE EYP'Lİ EYLEMLERİNİ KAYDETMİŞLER
Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi.
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