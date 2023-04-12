Video Yaşam Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video

Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video

12.04.2023 | 11:17

Adana’da 'motosikleti yavaş sür' uyarısı ile iki aile arasında çıkan kavgada birinin ölümüne 7 kişinin ise yaralanmasına yönelik yapılan soruşturmada yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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Olay, 5 Nisan akşamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bekleyen Zeki A. (20), motosikletle önünden geçen Ferdi Ü'yü (26) "motosikleti yavaş sür" diyerek uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından her iki taraf da yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında tekrardan başlayan tartışma bu sefer silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sırtından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki gruptan 7 yaralının tedavisi sürerken, olaya karışan 10 şüpheli de gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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