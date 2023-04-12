Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da 'motosikleti yavaş sür' uyarısı ile iki aile arasında çıkan kavgada birinin ölümüne 7 kişinin ise yaralanmasına yönelik yapılan soruşturmada yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video 12.04.2023 | 11:17
05:44
Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video 12.04.2023 | 10:49
00:44
02:36
Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video 12.04.2023 | 10:41
01:05
Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada | Video 12.04.2023 | 11:17
05:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 12.04.2023 | 10:37
00:59
Son Dakika: Örfi Çetinkaya hakkında flaş gelişme! | Video 12.04.2023 | 09:55
01:50
00:49
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 12.04.2023 | 09:38
03:00
Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı | Video 12.04.2023 | 09:31
07:21
00:44
02:38
Siverek'te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 09:17
01:16
02:34
01:45
Ankara'da 7 katlı apartmanın 3'üncü katında patlama: 1 yaralı | Video 12.04.2023 | 08:32
03:57
02:38
Bayrampaşa’da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar | Video 11.04.2023 | 15:52
03:41
00:35
Son anda manevra yaptı, 25 metreden şarampole uçtu: 1 yaralı | Video 11.04.2023 | 15:30