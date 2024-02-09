Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyonunda: 16 gözaltı | Video
Adana’da “NARKOGÜÇ-48” operasyon çerçevesinde 2 bin 10 uyuşturucu hap ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçilirken 16 şüpheli de yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 6 kişi tutuklandı 10 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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