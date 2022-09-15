Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video

Adana’da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent genelinde 3 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu, 196 gram eroin, 3 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 1'i kadın 12 zanlı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.