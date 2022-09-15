Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video

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Adana’da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.