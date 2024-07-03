Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video
Adana'da narkotik polisleri bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai ile çeşitli uyuşturucu ele geçirdi. Olaylarda 46 kişi gözaltına alınırken 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 34 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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