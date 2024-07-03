Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54 Adana'da narkotik polisleri bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 467 gram bonzai ile çeşitli uyuşturucu ele geçirdi. Olaylarda 46 kişi gözaltına alınırken 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 46 kişiyi yakaladı. Söz konusu şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 970 gram esrar, bin 763 uyuşturucu hap, 1 kilo 467 gram bonzai, 22 gram bonzai hammaddesi, 201 gram metamfetamin, 127 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 34 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.