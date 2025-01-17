Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla, 7 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.
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