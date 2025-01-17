Video Yaşam Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video
Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video

Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video

17.01.2025 | 10:22

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak günü uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 338 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 35 gram bonzai hammaddesi, 408 adet uyuşturucu hap, 8 gram esrar, 2 gram eroin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla, 7 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

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