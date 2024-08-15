Video Yaşam Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler!
Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler!

Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler!

15.08.2024 | 10:00

Adana’da vatandaşların tehdit, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçiren ve kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza veren liderliğini Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü yönelik 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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