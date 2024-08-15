Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler!

Adana’da vatandaşların tehdit, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçiren ve kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza veren liderliğini Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü yönelik 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.