Adana’da organize suç örgütü operasyonu kamerada | Video

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Adana polisi, organize suç örgütü kurarak, “Nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah ve mühimmat ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” gibi suçları işledikleri öne sürülen 25 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde operasyon yaptı.