Adana’da organize suç örgütü operasyonu kamerada | Video

Adana polisi, organize suç örgütü kurarak, “Nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah ve mühimmat ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” gibi suçları işledikleri öne sürülen 25 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu soruşturmasında harekete geçti. Polis, örgüt kurduğu öne sürülen A.Ç. ile örgüt elemanlarını yaklaşık 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda örgütün "Nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah ve mühimmat ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçları işledikleri tespit edildi. Çete lideriyle birlikte 25 zanlının örgüt ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti eş zamanlı olarak Adana merkezli Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla'da operasyon başlattı. Polisin yaptığı operasyonda örgüt lideri A.Ç.'nin de aralarında olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 536 mermi, 500 gram esrar, 69 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 69 bin 950 lira para ele geçirildi.