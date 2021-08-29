Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video
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Adana’da anızın yakılması sonucu çıkan orman yangını TOMA’nın da müdahalesi sonucu kısa sürüde söndürüldü.
Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesinde anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı haber merkezi anız yangını çıkan yerin etrafının ormanlık olduğunu bu nedenle TOMA'ların hiç beklemeden yangın bölgesine çıkmasını istedi. Bu talep üzerine TOMA'lar yangın bölgesine hareket etti. Anızda çıkan yangın ise kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, itfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale edildi. Bir de helikopter havadan yangın söndürmeye destek verdi. Hasat edilmiş 58 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın nedeniyle 1 dönümlük ormanlık alan yangında zarar gördü. Yangın kısa sürede söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Bu arada yangının nasıl çıktığı da polis tarafından araştırılmaya başlandı. Polis tarla sahibi Ramiz E.'ye ulaştığında Ramiz E. tarlayı Hüseyin B.'ye kiraya verdiğini söyledi. Polis bu kez Hüseyin B'ye ulaştı. Hüseyin B. ise anız yakmadığını beyan etti. Polis yangını kimin çıkardığını bulmak için soruşturma başlattı.