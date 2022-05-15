Video Yaşam Adana'da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video
Adana'da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video

Adana'da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video

15.05.2022 | 10:22

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Adana'da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale, motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekiler, alevlere litrelerce şalgam suyu döküp yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Adana Merkez Otogarı'nda 13 Mayıs gecesi asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada yanan meşale park halindeki motosikletin üzerine düştü. Motosiklet, kısa sürede alev aldı. Otobüsler güvenli alana çekildi. Çevredekiler bu sırada otobüsün bagajına yüklenecek 5 litrelik pet şişelerdeki şalgam sularını alıp, alevlere dökerek yangına müdahale etti. 10 şişe şalgam suyu ile alevler söndürüldü. Otogardaki bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Şalgam sularını yüklemek için getiren görevli Hamza Çelik, otobüslerde yangın söndürme tüpleri olduğunu ancak kimsenin vermek istemediğini söyledi. Çelik, "Motosikleti söndürecek bir şey bulamayan vatandaşlar, bizim şalgamları döküp söndürdü. Motosiklet sahibi de asker yakınıydı" dedi.

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