Video Yaşam Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı

Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı

Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı
07.04.2021 | 08:31

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Adana'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı, bir kişi de olay yerinden kaçtı.

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