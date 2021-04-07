Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video 07.04.2021 | 09:19
00:33
01:19
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı 07.04.2021 | 08:31
00:53
00:32
00:32
06:25
Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video 07.04.2021 | 01:05
00:53
03:46
05:04
Çorum'da çöp evdeki fareleri görünce kaçan temizlik işçileri kamerada! 06.04.2021 | 16:31
02:29
Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı | Video 06.04.2021 | 16:36
00:49
SON DAKİKA: Diyarbakır'da eşini yakarak öldüren kocanın cezası belli oldu 06.04.2021 | 16:31
03:01
Şanlıurfa kuaförde silahlı saldırı! Tıraş olurken öldürüldü 06.04.2021 | 13:35
00:16
“Apo” yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı! 06.04.2021 | 16:13
04:57
01:23
00:48
Son dakika! Kartal'da avukatlık bürosuna kanlı baskın | Video 06.04.2021 | 15:58
03:25
Buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler | Video 06.04.2021 | 15:53
01:18
Kokuya giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı | Video 06.04.2021 | 15:10
Adana'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı, bir kişi de olay yerinden kaçtı.