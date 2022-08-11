Video Yaşam Adana’da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı | Video
Adana’da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı | Video

Adana’da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı | Video

11.08.2022 | 08:36

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Adana’da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y kullandığı yabancı plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu konumunda bulunan M.Y ve F.Y'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

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