Video Yaşam Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video

Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video

07.10.2022 | 08:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 01:44
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
Gaziosmanpaşa’da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 02:27
Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 06.10.2022 | 17:14
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 00:50
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 06.10.2022 | 16:47
Müge Anlı’da araştırılan Meryem Çiğdem’in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.. | Video 44:54
Müge Anlı'da araştırılan Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.." | Video 06.10.2022 | 16:50
Aydın Çine’de trafik kazası: 1 ölü | Video 01:15
Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.10.2022 | 16:04
Ataşehir’de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Eğlence amaçlı çektik | Video 02:48
Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video 06.10.2022 | 15:25
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 01:01
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 06.10.2022 | 15:18
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 01:29
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:50
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 14:55
Bahçelievler’de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 05:36
Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 06.10.2022 | 14:36
Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:14
Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.10.2022 | 14:15
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 00:21
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 06.10.2022 | 14:01
Sarıyer’de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video 04:44
Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video 06.10.2022 | 12:34
Türkiye özel hastanedeki skandalı konuşuyor! Yaşlı kadına yapılanlar izleyenleri şoke etti | Video 00:28
Türkiye özel hastanedeki skandalı konuşuyor! Yaşlı kadına yapılanlar izleyenleri şoke etti | Video 06.10.2022 | 13:20
Beykoz’da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi | Video 00:54
Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi | Video 06.10.2022 | 12:35
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 01:55
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 06.10.2022 | 12:28

Adana’da bir kişi oturduğu binanın merdivenlerini ateşe vererek kendini eve kilitledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra polis eve operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K. oturduğu binanın merdivenlerini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ardından S.K. kendini eve kilitledi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.
Polis yaptığı araştırmada, S.K'nın yangını çıkarttığını ve kendisini eve kilitlediğini tespit etti. S.K, polisin "teslim ol" çağrılarını aldırmayınca, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, S.K'nın kendini kilitlediği eve operasyon düzenledi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, S.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA