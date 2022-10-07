Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
02:27
05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
00:50
44:54
01:15
Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
00:18
02:48
01:01
01:29
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00
00:50
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 14:55
05:36
01:14
Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.10.2022 | 14:15
00:21
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 06.10.2022 | 14:01
04:44
00:28
00:54
01:55
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 06.10.2022 | 12:28
Adana’da bir kişi oturduğu binanın merdivenlerini ateşe vererek kendini eve kilitledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra polis eve operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Polis yaptığı araştırmada, S.K'nın yangını çıkarttığını ve kendisini eve kilitlediğini tespit etti. S.K, polisin "teslim ol" çağrılarını aldırmayınca, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.
Polis, S.K'nın kendini kilitlediği eve operasyon düzenledi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, S.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.