Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu | Video

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.