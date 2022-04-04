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OTOMATİK OYNAT
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Adana'da para istediği anne ve babasını ölümle tehdit eden evlat tutuklandı! 04.04.2022 | 11:43
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Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video 04.04.2022 | 11:12
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Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30
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Böyle komşu düşman başına! "5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı!" | Video 04.04.2022 | 11:25
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Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video 04.04.2022 | 10:21
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Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor! | Video 04.04.2022 | 10:20
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Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 04.04.2022 | 10:00
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 04.04.2022 | 09:34
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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 04.04.2022 | 08:59
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 04.04.2022 | 08:58
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Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 08:39
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Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58
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Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 03.04.2022 | 19:28
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Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
Adana'da Osman O. (28), para istediği ailesini Bana her gün 50 lira vereceksiniz, yoksa sizi öldürürüm diyerek tehdit ederek, evdeki eşyaları da sokağa attı. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Osman O., tutuklandı.