Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon | Video
Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin TL değerinde sahte altın süren, kendilerini engelli raporu çıkarma vaadiyle ve MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 13 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Savcılık kararıyla tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ekipler şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Baskında yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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