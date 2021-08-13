Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
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Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı, 15 Ağustos'ta korsan gösteri düzenleyeceği ve örgüt adına kırsalda faaliyet gösterdiği öne sürülen 29 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt talimatıyla mahallelerde ve sosyal medyada propaganda yaptığı, örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kente döndüğü ve 15 Ağustos'ta örgüt adına korsan gösteri hazırlığında bulunduğu öne sürülen 29 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramada, aralarında örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kente dönen şüphelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.